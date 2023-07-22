فابينيو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب اللاعب البرازيلي فابينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي من الانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية إن النجم البرازيلي نجح في اجتياز الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى الاتحاد حيث سيلتحق بصفوف معسكر العميد والمقام حاليًا في الطائف.

تفاصيل صفقة فابينيو

وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع ليفربول طوال الأيام الماضية، للاتفاق على تفاصيل الأقساط وشروط الدفع، بعدما تقدمت بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في السعودية.