فابينيو يجتاز الفحص الطبي للاتحاد

أصبح نجم ليفربول، البرازيلي فابينيو قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فابينيو يقترب من الاتحاد

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن فابينيو اجتاز الفحص الطبي كلاعب في صفوف الاتحاد بنجاح، مساء أمس الجمعة.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن ليفربول والاتحاد ينتظران الآن توقيع العقود، بعد إتمام الكشف الطبي والتوصل إلى اتفاق شفهي بين الجانبين، ومن المنتظر أن يوقع فابينيو على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم لـ3 سنوات.

عودة المفاوضات مجددًا

وكانت المفاوضات بين ليفربول والاتحاد قد عادت إلى مسارها الصحيح، وتجددت المحادثات بين الأطراف مؤخرًا، بعدما كانت قد وصلت لطريق مسدود نتيجة اختلاف الناديين على شروط الدفع.

وأشارت تقارير إلى أن فابينيو في طريقه للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي لاقى قبولًا لدى مسؤولي ليفربول.

وشارك النجم البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، في 49 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في جميع البطولات بالموسم الرياضي الماضي، ولم يتمكن من هز الشباك، إلا أنه نجح في صناعة هدفين.