فابينيو يستعد لإجراء فحص طبي قبل التوقيع للاتحاد

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي فابينيو على بُعد خطوة من الانتقال لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يقترب من ضم فابينيو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ناديي الاتحاد وليفربول يقتربان من حسم صفقة فابينيو، مشددًا على أن الاتفاق على وشك الانتهاء بشكل رسمي.

وشدد فابريزيو رومانو، على أن نادي ليفربول لايزال حذرًا، حيث يسعى للتحقق من المستندات، ولكنه قريب من الموافقة، مضيفًا: “سيخضع فابينيو للفحص الطبي قريبًا، إذا سارت الأمور على ما يُرام سيوقع على عقد لـ3 سنوات”.

عودة المفاوضات مجددًا

وكانت المفاوضات بين ليفربول والاتحاد قد عادت إلى مسارها الصحيح، وتجددت المحادثات بين الأطراف بالأمس، بعدما كانت قد وصلت لطريق مسدود نتيجة اختلاف الناديين على شروط الدفع.

وأشارت تقارير إلى أن فابينيو في طريقه للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي لاقى قبولًا لدى مسؤولي ليفربول.

الاتحاد يبدأ موسمه بالفوز

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الجديد بمواجهة الترجي التونسي بالأمس، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف.