فارس أبو بطنين: كورونا كان حدثًا صادمًا بالنسبة لي

كشف الإعلامي الدكتور فارس أبو بطنين عن تجربته الصعبة بعد غيبوبة لمدة 4 أعوام، مؤكدًا أنه عقب العودة لم يستوعب مصطلحات حدثت للناس خلال جائحة كورونا.

وقال أبو بطنين في تصريحات لقناة “العربية”، إنه علم بدخوله في غيبوبة لمدة 4 أعوام بعد استفاقته، حيث أخبره والده بتفاصيل الغيبوبة والمدة الزمنية التي عاش فيها.

جائحة كورونا حدث صادم

وأضاف “فقدت أشياء كثيرة بعد الغيبوية لم أعرف من وين أبدأ ومن وين أنتهي”، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي شيء نهائي خلال غيبوبته.

ولفت إلى أن جائحة كورونا كان أكثر شيء حدث صدمة، مستطردًا “ما استوعبت شيئًا يحدث كذلك.. حظر وشوارع فاضية وعدم الصلاة بالمساجد”.

وكان الإعلامي فارس أبو بطنين تعرض لحادث مروري، فقد فيه الوعي والذاكرة لمدة أربع سنوات.