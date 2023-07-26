فالكاو مطلوب في دوري روشن

دخل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فايكانو، الكولومبي رادميل فالكاو اهتمامات أندية بدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام فالكاو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فالكاو يحظى باهتمام أندية من دوري روشن، حيث بدأت في إجراء اتصالات معه؛ من أجل معرفة موقفه من اللعب في السعودية بالموسم الجديد.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن محاولات دوري روشن السعودي لاستقدام النجوم العالميين لن تتوقف، وفالكاو ضمن هذه القائمة.

وانضم فالكاو صاحب الـ37 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فايكانو الإسباني في الموسم الرياضي الماضي، ولعب معه 29 لقاء، وأحرز هدفين، ورفض مؤخرًا عرض من ميوناريوس الكولومبي.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا إلى الاتحاد، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سافيتش.

كما تعاقد النصر مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.