Icon

سر انتشار السرطانات المبكرة في البلدان ذات الدخل المرتفع Icon وظائف شاغرة لدى طيران ناس Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية Icon احتراق سفينة على متنها 3 آلاف سيارة في طريقها لمصر Icon فالكاو مطلوب في دوري روشن Icon صفقة تبادلية تُقرب حسان تمبكتي من الاتحاد Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة Icon الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم Icon جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال الميركاتو الصيفي الحالي

فالكاو مطلوب في دوري روشن

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
فالكاو مطلوب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فايكانو، الكولومبي رادميل فالكاو اهتمامات أندية بدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام فالكاو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فالكاو يحظى باهتمام أندية من دوري روشن، حيث بدأت في إجراء اتصالات معه؛ من أجل معرفة موقفه من اللعب في السعودية بالموسم الجديد.

قد يهمّك أيضاً
المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات

المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن محاولات دوري روشن السعودي لاستقدام النجوم العالميين لن تتوقف، وفالكاو ضمن هذه القائمة.

وانضم فالكاو صاحب الـ37 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فايكانو الإسباني في الموسم الرياضي الماضي، ولعب معه 29 لقاء، وأحرز هدفين، ورفض مؤخرًا عرض من ميوناريوس الكولومبي.

فالكاو
المهاجم الكولومبي – المصدر @FALCAO

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا إلى الاتحاد، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سافيتش.

كما تعاقد النصر مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

بنزيما وكانتي - الدوري السعودي
بنزيما وكانتي – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم