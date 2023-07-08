الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه فتاة تبلغ عن شقيقها لتعاطيه المخدرات سبب قد يُقرب لوكاكو من الانتقال للهلال خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين من الثوابت السعودية التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري المصري الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي خير السعودية ممتد إلى أقصى الأرض مبابي: لن أكون راضيًا إلا بحصد دوري الأبطال بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر
أقدمت فتاة على الإبلاغ عن شقيقها بسبب تعاطيه للمواد المخدرة التي تسببت في أذيته وأذية أهل بيته.
وقالت الفتاة وتدعى سارة، في مقطع نشره حساب “التواصل الحكومي”: “أنا بلغت عن أخوي لتعاطيه المخدرات، كان يأذينا ويأذي نفسه”.
وأضافت “كنا معتمدين على راتب والدي المتوفى التقاعدي وكان يأخده منا غصبا عنا وهذا الأمر وصلني لمرحلة سيئة في حياتي الدراسية”.
وتابعت الفتاة “قررت التواصل مع مكافحة المخدرات، وبالفعل اتصلت بهم كنت في البداية خائفة و ارتجف وكذلك والدتي كانت رافضة، إلا أنهم طمأنوني وقالوا لي إن الحل هو خروج جميع العائلة وهم يرسلون فريق يأخذوه، وبعد ما انتهت رحلة العلاج ورجع كانت ليلة عيد”.
"أنا اسمي سارة، بلغت عن أخوي لتعاطيه المخدرات". #وطن_بلا_مخدرات pic.twitter.com/876iVQ0dFB
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 7, 2023