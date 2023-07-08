فتاة تبلغ عن شقيقها لتعاطيه المخدرات

أقدمت فتاة على الإبلاغ عن شقيقها بسبب تعاطيه للمواد المخدرة التي تسببت في أذيته وأذية أهل بيته.

أبلغت عن أخي

وقالت الفتاة وتدعى سارة، في مقطع نشره حساب “التواصل الحكومي”: “أنا بلغت عن أخوي لتعاطيه المخدرات، كان يأذينا ويأذي نفسه”.

انتهاء رحلة العلاج

وأضافت “كنا معتمدين على راتب والدي المتوفى التقاعدي وكان يأخده منا غصبا عنا وهذا الأمر وصلني لمرحلة سيئة في حياتي الدراسية”.

وتابعت الفتاة “قررت التواصل مع مكافحة المخدرات، وبالفعل اتصلت بهم كنت في البداية خائفة و ارتجف وكذلك والدتي كانت رافضة، إلا أنهم طمأنوني وقالوا لي إن الحل هو خروج جميع العائلة وهم يرسلون فريق يأخذوه، وبعد ما انتهت رحلة العلاج ورجع كانت ليلة عيد”.