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أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 121 آخرين

فحص 52 مخزنًا للألعاب النارية في تايلاند بعد حادث مميت

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
فحص 52 مخزنًا للألعاب النارية في تايلاند بعد حادث مميت
المواطن - فريق التحرير

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طالب مسؤولو الأمن في تايلاند بفحص 52 مخزنًا آخر في جنوب البلاد بعد أن أسفر انفجار هائل للألعاب النارية في منطقة سونغاي كولوك بإقليم ناراثيوات عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة 121 آخرين، وتضرر حوالي 300 منزل، منها 50 منزلًا دُمرت بالكامل.

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وبحسب صحيفة” بانكوك بوست” في تايلاند، فقد قالت الشرطة: إنه يجب فحص حوالي 52 مستودعًا آخر في الأقاليم؛ لمعرفة ما إذا كانت قد بُنيت بترخيص سليم، وأنه يتم استخدامها بشكل صحيح؛ لمنع تكرار الحادث الذي وقع أول أمس السبت.

ويتعين على فرق التخلص من الذخائر الناسفة إجراء مسح شامل لموقع الانفجار لتحديد كمية الألعاب النارية المخزنة بشكل غير قانوني في المخزن.

وأكد الليفتنانت جنرال سانتي أنه يعتقد في البداية أنه تم تخزين ما لا يقل عن 5 أطنان من الألعاب النارية هناك.

 

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