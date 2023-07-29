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بعد خروجه من حسابات تشافي

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإيفواري فرانك كيسي، للانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني تشافي هيرنانديز.

فرانك كيسي يطمح للرحيل

وأوضحت صحيفة “سبورت”، أن فرانك كيسي، نادم على عدم قبول عرض النادي الأهلي للتعاقد معه هذا الصيف، حيث حاول ضمه مقابل راتب سنوي يُقدر بـ10 ملايين يورو، كما ارتبط اسمه بالنصر أيضًا.

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نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

وأضافت الصحيفة: “كيسي مستعد حاليًا للرحيل عن برشلونة، ويفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه لم يحصل على عروض من البريميرليج، ويبحث عن إمكانية الحصول على عرض آخر في دوري روشن السعودي“.

وجاء في ختام تقرير صحيفة “سبورت” الكتالونية: “فرانك كيسي لن يرحل لإنتر ميلان أو يوفنتوس، بعد تجربته في الدوري الإيطالي الممتاز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان”.

نجم برشلونة فرانك كيسي
كيسي

كيسي مع برشلونة

وكان فرانك كيسي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

برشلونة ضد فيكتوريا بلزن
كيسي

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