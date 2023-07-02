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فرحة رجال الأمن بانتهاء مهمتهم بنجاح خلال موسم الحج

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
فرحة رجال الأمن بانتهاء مهمتهم بنجاح خلال موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو فرحة رجال الأمن بعد انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأظهر فيديو نشرته “العربية”، فرحة رجال الأمن وهم يعبرون عن فرحتهم، بنجاح موسم الحج، وذلك أثناء مغادرتهم أماكن عملهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

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وكانت الجهات المعنية وفرت جميع التسهيلات اللازمة، لتضمن لضيوف الرحمن حجاً ميسراً، فيما أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، نجاح موسم الحج هذا العام وخلوه من الأوبئة والأمراض.

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