فرحة غامرة بقلوب ضيوف الرحمن خلال زيارتهم المدينة المنورة

وثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” عددًا من المشاهد المختلفة لفرحة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم المدينة المنورة.



ورصدت عدسة “واس” مشاهد الفرحة والسرور علي ضيوف الحرمين في ساحات المسجد النبوي والمساجد والمواقع التاريخية بالمدينة المنورة بعد أن يسَّر الله تعالى لهم أدائهم نُسكَ الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة، تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية؛ للتيسير على ضيوف الرحمن.

أكثر من 326 ألف حاج

وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس الثلاثاء 326660 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.



وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول أمس بلغ 29173 حاجاً، مشيرة إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 180470 حاجاً، غادر منهم أمس 23066 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 127 رحلة،وغادر 3122 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 84 رحلة، فيما غادر 97 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 146162 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة ٤٨٪؜،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لأمس 2800 حاج.