فرص استثمارية في مخططات ولي العهد بمكة المكرمة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح فرص استثمارية متنوعة في مخططات ولي العهد بمكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الاستثمار البلدي وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة.
وتضمَّنَت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل مدرسة رياض أطفال، وإنشاء نادٍ رياضي، ومجمع تعليمي، ومواقع لبيع مواد البناء الأولية، بالإضافة لإنشاء وتشغيل معارض تجارية على طريق إبراهيم الخليل بحي الكعكية.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وزيارة بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، على الرابط https://furas.momra.gov.sa .