اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة إلى المدينة المنورة بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس فرنسا تنشر 45 ألف شرطي وعربات مدرعة وسط استمرار الاحتجاجات صورة متداولة لـ ماركو سيلفا في دبي تقربه من الهلال أو الأهلي صندوق الاستثمارات العامة الأوّل على منطقة الشرق الأوسط والـ 7 عالميًا إجراء منظار لحاجة ماليزية بطبية مكة تعرضت لتسمم بكتيري في الدم رسمياً.. واتساب يُتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين هاتفين سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
نشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، اليوم السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال عنف لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل مراهق برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.
وتسببت أعمال العنف التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات، بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.
واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.
وارتفع عدد الموقوفين في مرسيليا إلى 80، وفي ليون إلى 37، فيما امتدت شرارة المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى مدينة غراس جنوب فرنسا.
وقالت الشرطة الفرنسية إن المحتجين نهبوا بنادق صيد من متجر أسلحة في مرسيليا.
الشرطة الفرنسية توقف 341 شخصا في جميع أنحاء #فرنسا#العربية pic.twitter.com/xaky4ch8g7
— العربية (@AlArabiya) July 1, 2023
Paris is the new Bakhmut? 😳 pic.twitter.com/saMuLxBiJl
— Kim Dotcom (@KimDotcom) June 30, 2023