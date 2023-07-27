Icon

تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة Icon تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا! Icon نصائح للسفر لمسافات طويلة في الصيف Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى النهدي الطبية Icon تخصيص 5 مواقع لخام الرمل كمجمعات تعدينية بالزلفى Icon السعودية ستصبح مركزًا رئيسيًّا عالميًّا لألعاب الفيديو Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon فعاليات عائلية صيفية بمكتبة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لغرس قيم الانتماء وحب الوطن

فعاليات عائلية صيفية بمكتبة الملك عبدالعزيز

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
فعاليات عائلية صيفية بمكتبة الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فعالياتها الثقافية العائلية التي تتضمن مجموعة من برامج مكتبات الأطفال واليافعين، حيث تقدم لهم عدداً من الورش الإبداعية المتنوعة، والمسرحيات وعروض السينما، وبرامج حوارية وقرائية تمتد طوال فصل صيف عام 2023، وتقام الفعاليات بمختلف قاعات فروع المكتبة في الفرع الرئيسي وقاعات الاطلاع بفرع طريق خريص، وفرع المربع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وفرع مركز الملك سلمان الاجتماعي، وفرع قيصرية الكتاب بمنطقة قصر الحكم.

هدف البرامج

وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز النمو الانفعالي والاجتماعي من خلال برامج: حب الذات، وفن الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، والحدود الشخصية، والتواصل، وفي سياق ذلك تعرض المكتبة عددًا من المسرحيات هي: (مثلجات القمر، أصدقاء دائمًا، ليلى والذئب، عبلة وعنتر )، وتأمل المكتبة من خلالها إلى زيادة ثقة اليافع بنفسه وتنمية المواهب والميول وخلق أجواء من المتعة والمرح.

قد يهمّك أيضاً
طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات وتنقل 13.7 مليون مسافر

طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات وتنقل 13.7 مليون مسافر

إطلاق الموسم الثقافي الصيفي بشؤون الحرمين

إطلاق الموسم الثقافي الصيفي بشؤون الحرمين

كما ستعقد المكتبة ورش عمل فنية مثل: (ابتكر زيك المسرحي، وصناعة الأقنعة) التي ترمي إلى تنمية الذوق الفني وتفريغ المشاعر، وتشمل الورش مجموعة من المحاور من أبرزها: (الغضب، والتفكير الخلاق، والاستماع النشط) وذلك لتنمية المهارات الحياتية ومهارات التفكير الإبداعي؛ كذلك تتضمن الفعاليات برنامج ( حوار الهدهد ) الذي يقدم جلسات حوارية تفاعلية عن موضوعات تهم فئة اليافعين وتلامس احتياجاتهم في أجواء من الاحترام والحكمة مثل: (10 حقائق عن الإدمان، السعادة والتقدم في المدارس).

ويقدم نادي (ضوء القرائي) آليات القراءة للأطفال واليافعين، عبر مناقشة مجموعة من الكتب التي تناسب مرحلتهم العمرية ، وذلك من أجل تحفيزهم على عادة القراءة مدى الحياة ومن هذه الكتب : (توست محترق – أهم 6 قرارت يتخذها المراهق).

تنمية المهارات

وتهدف هذه البرامج الثقافية التي تقدمها مكتبات الطفل إلى تنمية مهارات الأطفال في عدة مجالات مختلفة، من خلال إقامة معسكر رقمي بالتعاون مع مبادرة العطاء الرقمي إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى تعليم الأطفال الاستخدامات الآمنة للتقنية، وسلسلة من البرامج الأدبية والفنون الأدائية بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية مقدمة بواسطة مجموعة من الخبراء في فنون الإلقاء والخطابة وبناء الثقة بالنفس، والمهارات القيادية، والإلقاء باحترافية ، وفي مجال الأدب: السرد القصصي وتأليف القصص والشعر، وتأليف المشاهد المسرحية، والعروض الارتجالية.

أنشطة وفعاليات المكتبة

يشار إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حرصت على أن تكون الأنشطة والبرامج ملائمة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، كما أنها تركز على الفعاليات التي تعزز من قيم الانتماء وحب الوطن وتمتين الواقع الأسري والعلاقات الاجتماعية ، فيما تسعى المكتبة إلى التركيز على تقديم ثقافة نوعية للأطفال ، توسع من مداركهم، ومواهبهم، وتنشط تفكيرهم وحواسهم ، وتيسر لهم كل السبل ليصبحوا قراء فاعلين كونهم جيلاً مستقبلياً واعداً .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم