فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين

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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على مدينة جنين، محذرة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتقليل من خطورة العدوان على الشعب الفلسطيني .
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أنها تعمل من خلال سفرائها في الدول على كشف الانتهاكات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيماتها، وما ينتج عنها من جرائم قتل للفلسطينيين، وتدمير للبنى التحتية، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية، إضافةً لاستخدام الطائرات الحربية في قصف منازل الفلسطينيين.