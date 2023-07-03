فلسطين تعلق الاتصال والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق الاتصال والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اقتحام جنين

اقتحام جنين

وأعلنت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.

ودعت القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

كما أعلنت أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ لم تعد قائمة.

هجوم بري وجوي

وشن الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً وجوياً أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن القوات الخاصة قتلت 7 فلسطينيين واعتقلت عشرات آخرين في مخيم جنين.

وتركز القوات على المنطقة مع إمكانية تمددها لشمال الضفة الغربية، فيما ورفض المتحدث تحديد جدول زمني للعملية ولم يعلن ما إذا كانت ستشمل الأجزاء الوسطى والجنوبية من الضفة الغربية.