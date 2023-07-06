Icon

ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات Icon تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات Icon سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا Icon إنقاذ حياة مقيمة من انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى البدائع Icon أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد Icon والد التوأم السيامي إحسان وبسام: فرحتي لا توصف.. نشكر قيادة المملكة Icon العثور على كنز داخل قصر قائد فاغنر في روسيا Icon ليفربول يستقر على بيع ألكانتارا Icon كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يفصل بينهما درجتان باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي

فلكية جدة: اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل مساء اليوم

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
فلكية جدة: اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل، بسماء المملكة والوطن العربي، ما قبل منتصف الليل اليوم الخميس وإلى ما قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة، وسيفصل بينهما درجتان باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي.

اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل

وقالت فلكية جدة، في تغريدة على “تويتر”: “إن زحل يشبه نجمًا متوسط ​​اللمعان للعين المجردة، ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبياً فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار”.

قد يهمّك أيضاً
العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج

العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج

اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

وأضافت أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره (9) مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم