فلكية جدة: اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل مساء اليوم

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل، بسماء المملكة والوطن العربي، ما قبل منتصف الليل اليوم الخميس وإلى ما قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة، وسيفصل بينهما درجتان باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي.
وقالت فلكية جدة، في تغريدة على “تويتر”: “إن زحل يشبه نجمًا متوسط اللمعان للعين المجردة، ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبياً فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار”.
وأضافت أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره (9) مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.