فنان يرسم على جبال سويسرا لوحات فنية لا تُصدق

وتشتهر سويسرا بمناظرها الجبلية، لكن يستخدم أحد الفنانين المناظر الطبيعية للبلاد كلوحة من لوحاته الجدارية، إذ قام بتحويل المناظر الطبيعية الجبلية في سويسرا إلى لوحات فنية لعمله، باستخدام الطباشير والفحم لإنشاء أعمال فنية ضخمة يمكن رؤيتها من على مسافة كيلومترات.

An artist transformed Switzerland's mountain landscapes into canvases for his work, using chalk and charcoal to create larger-than-life artwork that can be seen from miles away pic.twitter.com/eX3a2LCU7B

— CNN (@CNN) July 20, 2023