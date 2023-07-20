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استخدم الطباشير والفحم لرسم أعماله

فنان يرسم على جبال سويسرا لوحات فنية لا تُصدق

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
فنان يرسم على جبال سويسرا لوحات فنية لا تُصدق
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قام فنان بتحويل المناظر الطبيعية لجبال سويسرا إلى لوحات فنية رائعة تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلان ومنصات التواصل، حيث يمكن رؤيتها من على مسافة كيلومترات.

رسومات تراها على بعد كيلومترات

وأفاد تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية بأن الفنان استخدم الطباشير والفحم لإنشاء أعمال فنية كبيرة بشكل لا يصدق عن الحياة، ويمكن رؤيتها من على بعد أميال فوق جبال سويسرا.

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وتشتهر سويسرا بمناظرها الجبلية، لكن يستخدم أحد الفنانين المناظر الطبيعية للبلاد كلوحة من لوحاته الجدارية، إذ قام بتحويل المناظر الطبيعية الجبلية في سويسرا إلى لوحات فنية لعمله، باستخدام الطباشير والفحم لإنشاء أعمال فنية ضخمة يمكن رؤيتها من على مسافة كيلومترات.

جداريات على جبال سويسرا

ويُوضح الفنان أنه اعتمادًا على الطقس يمكن أن يبقى عمله لعدة أيام. كما يشير الفنان إلى أن هذه الجداريات الخاصة تسلط الضوء على صبي وفتاة يرسمان رؤيتهما للعالم الواسع من حولهما.

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