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خوفًا من تكرار سيناريو السفارة السويدية

فنلندا تخلي سفارتها في العراق

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
فنلندا تخلي سفارتها في العراق
المواطن - فريق التحرير

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أخلت السفارة الفنلندية في بغداد مقرها من الموظفين منذ يوم الأربعاء الماضي قبل يوم من اقتحام المتظاهرين للسفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد.

تصريحات سفير فنلندا

جاء ذلك في تصريحات لسفير فنلندا لدى العراق ماتي لاسيلا لـCNN  اليوم الجمعة.

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وأردف لاسيلا قائلاً: “انتقل موظفونا الفنلنديون، شخصان، إلى مكان آمن في اليوم السابق لدخول المتظاهرين إلى مجمع السفارة السويدية”.

وتابع السفير الفنلندي قائلا: “لم يتم تحديد موعد للعودة إلى السفارة حيث توجد قضايا عملية وأمنية تحتاج إلى حل”.

حرق نسخة من المصحف

واقتحم مئات المتظاهرين البوابات الرئيسية للسفارة السويدية في بغداد الخميس ردًا على قيام الشرطة في ستوكهولم بمنح الإذن لمظاهرة قيل إن منظميها خططوا خلالها لحرق نسخة من المصحف.

واستمرت المظاهرة حوالي 45 دقيقة، ووفقًا لمتحدثة باسم الشرطة السويدية، كان هناك شخصان فقط من بين الحضور لديهما تصريح للتظاهر.

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