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بسبب تغيراته المستمرة في التشكيل

فهد الهريفي لـ مدرب النصر : ما تفعله يهز ثقة المدافعين

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
فهد الهريفي لـ مدرب النصر : ما تفعله يهز ثقة المدافعين
المواطن - فريق التحرير

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وجه فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق اللوم إلى المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بأصفر الرياض، وذلك بعد التعادل مع نادي الشباب أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وغرد الهريفي عبر حسابه في موقع ” إكس” قائلًا: ” اتركوكم من حسان تمبكتيـي واجعلوا مدربكم يُحسن الاختيار والإعداد لثلاثي الدفاع المتواجد وهم لاجامي والعمري ومادو، مع مدافع أجنبي ضروري، معقول مدرب لا يعرف من الأفضل بين 3 مدافعين وكل مباراة بتشكيلة وتغيير بينهم، وهذا يهز الثقة والمعنويات لدى اللاعب، وفوق ذلك مفاوضات مع لاعب لا يفرق كثيرًا عنهم، مين اللي يهدم النصر، الفكر المتواجد أم بعض من إعلامه، أم بعض من جماهيره التي لا هم لها سوى الظهور على أكتاف الكيان”.

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المباراة القادمة لـ النصر

ويستعد العالمي لمواجهة نادي الاتحاد المنستيري بعد غد في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث كان أصفر الرياض تعادل في الجولة الأولى ضد الشباب بدون أهداف، بينما خسر الاتحاد المنستيري أمام فريق الزمالك المصري برباعية دون رد.

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