فهد بن منصور: السعودية رائدة في ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة

ترأس صاحبُ السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مؤسس جمعية رؤية الريادة ورئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية STARTUP20 لمجموعة العشرين ورئيس الوفد السعودي لاتحاد رواد أعمال الشباب في مجموعة العشرين، وفد السعودية في أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين (Startup20) في العاصمة الهندية نيودلهي.

السعودية دولة رائدة

وأكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز في كلمته خلال القمة، أهمية مشاركة السعودية في القمة كونها دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكّنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

وقال سموه : “إن السعودية تدعم مقترح الهند لإنشاء صندوق Startup20 بمبلغ تريليون دولار، ويمكننا أن نتخيّل مدى التأثير والنتائج التي يمكن تحقيقها من إنشاء هذا الصندوق، ونحن مستعدون للتعاون مع Startup20 لتقديم هذه الفرصة لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة.

وأفاد بأن المشاركة تهدف إلى إيجاد الشراكات الإستراتيجية والفرص الاستثمارية، والاطلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، إضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في المملكة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتسعى المملكة أيضاً إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال السعوديين مع نظرائهم حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية واستكشاف الحلول الابتكارية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها.

وأُقيمت أعمال القمة بمشاركة 29 دولة، بينهم 20 هم الأعضاء بشكل رئيسي، وهم المملكة العربية السعودية، والهند، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كما تمت دعوة 9 دول للمشاركة وهم بنغلاديش، ومصر، وموريشيوس، وهولندا، ونيجيريا، وعمان، وسنغافورة، وإسبانيا، والإمارات.

تعزيز النمو الاقتصادي

وناقشت القمة على مدى يومين متتاليين بناء نظام بيئي عالمي شامل للشركات الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتعاون بين دول مجموعة العشرين والبلدان الأخرى، كما أتاحت القمة فرصة التواصل مع خبراء ورواد أعمال وصناع قرار وقادة فكر حول العالم لتشكيل تحالفات إستراتيجية وتشكيل مسار الشركات الناشئة على نطاق عالمي وإيصال صوت منظومة الشركات الناشئة العالمية عبر أعضاء دول مجموعة العشرين، ووضعت توصيات ستُقدَّم رسميًّا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

وعُقدت على هامش القمة جلسات حوارية بمشاركة خبراء ومتحدثين من مختلف القطاعات، وتم تبادل المعرفة والخبرات حول ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى إقامة جلسات شبكية ومنتديات لتعزيز التواصل والتعارف بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، كما نظمت القمة ورش عمل تفاعلية وتدريبية لمشاركة الخبرات والمهارات في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والتسويق، وإدارة المشاريع، وتخلل القمة عرض المنتجات والابتكارات الجديدة التي طورتها الشركات الناشئة، مما أتاح لهم فرصة لعرض قدراتهم وجذب اهتمام المستثمرين والشركاء المحتملين.

يذكر أن المجموعة الرسمية للشركات الناشئة (Startup 20 ) إحدى مجموعات التواصل الـ 11 الرسمية، وتم إطلاقها هذا العام تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين G20 2023، وتعد أول مجموعة رسمية تختص بالشركات الناشئة والتي تعد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.