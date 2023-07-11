فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث

حقق عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فهر الجفري إنجازاً وطنياً بحصوله على جائزة “وليام سميث”، للمراجع الداخلي المعتمد CIA، وفوزه بالميدالية الذهبية بعد منافسة جمعته مع مرشحين من الفلبين وجمهورية الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ليسجل الجفري نفسه أول عربي يحصل على الجائزة بأعلى مستوياتها، التي تتضمن 4 مستويات ذهبية وفضية وبرونزية والأعلى إنجازاً، معتمدة في المقام الأول على الأداء الفردي لاختبار المراجع الداخلي المعتمد.

اختبارات العام

وكرم المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الجفري بمناسبة حصوله على الجائزة، بعد اجتياز كل أجزاء الاختبار في غضون عام واحد، ويأتي التكريم معبراً عن أثر المملكة العربية السعودية في دعم مهنة المراجعة الداخلية وممارسيها والأخذ بأيديهم لتجاوز العقبات وتوفير سبل نجاحهم في أداء عملهم المهني، إضافة إلى الارتقاء بآليّات العمل.

دعم السعوية لمهنة المراجعة الداخلية

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي أن منجزات الوطن تتوالى في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمنظومة الرقابية بشكل عام ومهنة المراجعة الداخلية على وجه الخصوص، وما نيل عضو الجمعية فهر الجفري لهذه الجائزة المتفردة إلا دليل على ذلك، مثمناً هذا الإنجاز الوطني المنفرد ومهنئاً الجفري بما حققه من تفوق سيكون له الأثر الإيجابي على رفع مستوى التمثيل الدولي للمملكة فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية.

بدوره أوضح فهر الجفري أن حصوله على جائزة “وليام سميث” يُعد فخراً له شخصياً ومنجزاً يسجل للوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في دعم المهنة وتطوير أساليبها وتطبيقها من خلال الدورات والندوات التي تقيمها الجمعية بغية رفع الكفاءة وجودة الأداء والرقابة، مقدماً شكره وتقديره للجمعية لتزويده بالموارد والدعم اللازمين لتحقيق النجاح، مشدداً على أن الحصول على شهادة CIA، يمثل علامة امتياز في مجال المهنة وفتح العديد من الفرص والتقدم الوظيفي.

جائزة وليام سميث

يذكر أن جائزة “وليام سميث” للمراجع الداخلي المعتمد انطلقت عام 2010م، حيث تعد القوة الدافعة وراء تطوير برنامج المراجع الداخلي المعتمد CIA، وتعد الشهادة الوحيدة المقبولة دوليًا لاعتماد المراجعين الداخليين ومؤهلاً عالمياً يعمل على تمكين المراجعين الداخليين للتفوق، حيث تثبت مستوى احترافهم بالمهنة، والتزامهم واستعدادهم لمواجهة التحديات المتغيرة، كما تزود حاملها بالخبرة والمصداقية والمعرفة والكفاءة اللازمة للمهنة، وتدخل في جميع المجالات.