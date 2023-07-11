Icon

فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث Icon الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة Icon ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية Icon ثمار: إيضاح بشأن العقود المبرمة من مجلس الإدارة السابق Icon وظائف بـ المركز السعودي لزراعة الأعضاء  Icon 3 ميداليات برونزية لطلاب الشرقية بأولمبياد الأحياء الدولي Icon 6.5 مليون عقد إيجاري موثق بنهاية النصف الأول من 2023 Icon الزكاة والضريبة تطلق برامج حديثي التخرج 2023 Icon تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة Icon انخفاض الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% في مايو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخصصة للمراجع الداخلي المعتمد CIA

فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حقق عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فهر الجفري إنجازاً وطنياً بحصوله على جائزة “وليام سميث”، للمراجع الداخلي المعتمد CIA، وفوزه بالميدالية الذهبية بعد منافسة جمعته مع مرشحين من الفلبين وجمهورية الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ليسجل الجفري نفسه أول عربي يحصل على الجائزة بأعلى مستوياتها، التي تتضمن 4 مستويات ذهبية وفضية وبرونزية والأعلى إنجازاً، معتمدة في المقام الأول على الأداء الفردي لاختبار المراجع الداخلي المعتمد.

اختبارات العام

وكرم المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الجفري بمناسبة حصوله على الجائزة، بعد اجتياز كل أجزاء الاختبار في غضون عام واحد، ويأتي التكريم معبراً عن أثر المملكة العربية السعودية في دعم مهنة المراجعة الداخلية وممارسيها والأخذ بأيديهم لتجاوز العقبات وتوفير سبل نجاحهم في أداء عملهم المهني، إضافة إلى الارتقاء بآليّات العمل.

قد يهمّك أيضاً
السيف غاليري توزع 10 هللات مقابل كل سهم

السيف غاليري توزع 10 هللات مقابل كل سهم

القبض على مخالفين في عسير لتهريبهما 36 كيلو حشيش

القبض على مخالفين في عسير لتهريبهما 36 كيلو حشيش

دعم السعوية لمهنة المراجعة الداخلية

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي أن منجزات الوطن تتوالى في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمنظومة الرقابية بشكل عام ومهنة المراجعة الداخلية على وجه الخصوص، وما نيل عضو الجمعية فهر الجفري لهذه الجائزة المتفردة إلا دليل على ذلك، مثمناً هذا الإنجاز الوطني المنفرد ومهنئاً الجفري بما حققه من تفوق سيكون له الأثر الإيجابي على رفع مستوى التمثيل الدولي للمملكة فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية.

بدوره أوضح فهر الجفري أن حصوله على جائزة “وليام سميث” يُعد فخراً له شخصياً ومنجزاً يسجل للوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في دعم المهنة وتطوير أساليبها وتطبيقها من خلال الدورات والندوات التي تقيمها الجمعية بغية رفع الكفاءة وجودة الأداء والرقابة، مقدماً شكره وتقديره للجمعية لتزويده بالموارد والدعم اللازمين لتحقيق النجاح، مشدداً على أن الحصول على شهادة CIA، يمثل علامة امتياز في مجال المهنة وفتح العديد من الفرص والتقدم الوظيفي.

جائزة وليام سميث

يذكر أن جائزة “وليام سميث” للمراجع الداخلي المعتمد انطلقت عام 2010م، حيث تعد القوة الدافعة وراء تطوير برنامج المراجع الداخلي المعتمد CIA، وتعد الشهادة الوحيدة المقبولة دوليًا لاعتماد المراجعين الداخليين ومؤهلاً عالمياً يعمل على تمكين المراجعين الداخليين للتفوق، حيث تثبت مستوى احترافهم بالمهنة، والتزامهم واستعدادهم لمواجهة التحديات المتغيرة، كما تزود حاملها بالخبرة والمصداقية والمعرفة والكفاءة اللازمة للمهنة، وتدخل في جميع المجالات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال
العالم

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد...

العالم
فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا
السعودية اليوم

طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب
السعودية اليوم

حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي...

حساب المواطن
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
الرياضة

برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين...

الرياضة
“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد
السوق

“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم...

السوق
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم