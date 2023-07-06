فواكه الباحة الصيفية تثري أسواق المنطقة

تشتهر منطقة الباحة بتنوع منتجاتها من الفواكه الصيفية التي أصبحت جزءاً من هويتها، وتعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة لما تزخر به من مقوماتٍ طبيعية من حيث خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية, علاوة على جريان العديد من الأودية .

وتمثل الزراعة بمنطقة الباحة قديماً المهنة الأهم التي اعتمد عليها غالبية السكان , حيث كان الأهالي ينشطون في الزراعة لما تعود به عليهم من منافع تجارية أسهمت في تنمية حياتهم وفي تطوير قراهم .

مزارع الباحة

وما زالت الزراعة تمثل جزءاً كبيراً من تجارة المنطقة التي تصدرها لمختلف مناطق المملكة , نظراً لتميز منتجات مزارع الباحة مقارنة بالمزارع الأخرى من حيث الطعم المعتمد على التربة الخصبة والمياه الخالية من المواد الكيماوية , ويعد رمان بيدة الذي يباع سنوياً بأسعار عالية شاهداً على جودة منتجات المنطقة الزراعية .

وتتنوع منتجات المنطقة من الفواكه بحسب فصول السنة , حيث يبرز منها الرمان والعنب واللوز والموز والفركس والطرنج والتفاح والمشمش والخوخ والكمثرى والبخارة والحبحب والتين والحماط وغيرها , مما يجعل المتتبع لشؤون الزراعة بالباحة يجد ضالته في كل قرية أو محافظة بالمنطقة تنفرد بزراعة أحد أنواع الفواكه .

فواكه صيفية

وتشهد منتجات الفواكه في مختلف أسواق المنطقة عمليات بيع كبيرة وسط توافد العديد من زوار المنطقة , حيث يتجاوز حجم الإقبال في غالب الأيام حجم المعروض من الفواكه الصيفية إلى الضعف .

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المزارعين وللتعريف بمنتجاتهم الزراعية , فإن المنطقة تعمل سنوياً على تنظيم مهرجان خيرات الباحة تحتفي من خلاله بمنتجات مزارعها لتسويقها داخل وخارج المنطقة.