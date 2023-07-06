Icon

فهد بن منصور: السعودية رائدة في ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة Icon ضبط 1030 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon مفاجأة مدوية بشأن الغواصة تيتان Icon جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023 Icon فواكه الباحة الصيفية تثري أسواق المنطقة Icon فارس أبو بطنين: كورونا كان حدثًا صادمًا بالنسبة لي Icon مصير غامض لـ عبدالمجيد الصليهم مع النصر Icon شاب عمره 39 عامًا يتقاضى راتبًا أعلى من رئيس أبل Icon طفل من الباحة ينصح بالسياحة فيها لجمال طبيعتها Icon الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزخر بمقومات طبيعية

فواكه الباحة الصيفية تثري أسواق المنطقة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
فواكه الباحة الصيفية تثري أسواق المنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشتهر منطقة الباحة بتنوع منتجاتها من الفواكه الصيفية التي أصبحت جزءاً من هويتها، وتعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة لما تزخر به من مقوماتٍ طبيعية من حيث خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية, علاوة على جريان العديد من الأودية .
وتمثل الزراعة بمنطقة الباحة قديماً المهنة الأهم التي اعتمد عليها غالبية السكان , حيث كان الأهالي ينشطون في الزراعة لما تعود به عليهم من منافع تجارية أسهمت في تنمية حياتهم وفي تطوير قراهم .

مزارع الباحة

وما زالت الزراعة تمثل جزءاً كبيراً من تجارة المنطقة التي تصدرها لمختلف مناطق المملكة , نظراً لتميز منتجات مزارع الباحة مقارنة بالمزارع الأخرى من حيث الطعم المعتمد على التربة الخصبة والمياه الخالية من المواد الكيماوية , ويعد رمان بيدة الذي يباع سنوياً بأسعار عالية شاهداً على جودة منتجات المنطقة الزراعية .
وتتنوع منتجات المنطقة من الفواكه بحسب فصول السنة , حيث يبرز منها الرمان والعنب واللوز والموز والفركس والطرنج والتفاح والمشمش والخوخ والكمثرى والبخارة والحبحب والتين والحماط وغيرها , مما يجعل المتتبع لشؤون الزراعة بالباحة يجد ضالته في كل قرية أو محافظة بالمنطقة تنفرد بزراعة أحد أنواع الفواكه .

قد يهمّك أيضاً
الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات

الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات

وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

فواكه صيفية

وتشهد منتجات الفواكه في مختلف أسواق المنطقة عمليات بيع كبيرة وسط توافد العديد من زوار المنطقة , حيث يتجاوز حجم الإقبال في غالب الأيام حجم المعروض من الفواكه الصيفية إلى الضعف .
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المزارعين وللتعريف بمنتجاتهم الزراعية , فإن المنطقة تعمل سنوياً على تنظيم مهرجان خيرات الباحة تحتفي من خلاله بمنتجات مزارعها لتسويقها داخل وخارج المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم