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استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل

فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي الودية التي اُقيمت في كوريا الجنوبية، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل، بفوز السيتيزنز بهدفين مقابل هدف.

محاولات مستمرة من الفريقين

وبدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي التي أُقيمت على ملعب كأس العالم في سيؤول بشكل سريع، وظهر الدفاع بشكل مميز، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

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روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، وأطلق كايل والكر تسديدة صاروخية عند الدقيقة 51، تصدى لها القائم، وتبادل الفريقان السيطرة.

أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي 1
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي

ودفع مدرب الفريق الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني بفريق كامل بدلًا من التشكيلة الأساسية التي بدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي عند الدقيقة 60، وأهدر أنخيل دي كوريا فرصة هز شباك السيتيزنز عند الدقيقة 65.

أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

ونجح ممفيس ديباي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 65، قبل أن يُعزز يانيك كاراسكو تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بهدف ثان عند الدقيقة 74.

وتمكن روبن دياز من تقليص الفارق برأسية رائعة عند الدقيقة 85، واشتعلت المباراة في الدقائق المتبقية بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة الودية بفوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي بنتيجة 2\1.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

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