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فوز ثمين لـ الأهلي ضد الإسماعيلي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
فوز ثمين لـ الأهلي ضد الإسماعيلي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي قبل قليل، بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023، حيث كان اللقاء مؤجلاً بين الفريقين نظرًا لمشاركة الأهلي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الإسماعيلي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث استحوذ الأهلي على الكرة لكن دون وجود محاولات هجومية خطيرة على مرمى الحارس أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي.

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وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الخمسين، سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدف الفوز الوحيد لـ الأهلي بعد تمريرة متقنة من اللاعب خالد عبدالفتاح.

وسجل النادي الإسماعيلي هدفًا بعد ذلك ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن لاعب الإسماعيلي الذي أحرز الهدف.

الأهلي ضد الإسماعيلي

5 نقاط تكفي الأهلي لحصد الدوري 

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث يحتاج المارد الأحمر لحصد 5 نقاط فقط من أصل 6 مباريات متبقية له ليفوز بالدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

وفي مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، جاء تشكيل الأهلي مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، محمد شريف”.

أما تشكيل النادي الإسماعيلي فجاء مكونًا من: ” أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي، سيرجي أكا، محمد حسن، عماد حمدي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد الشامي”.

و كان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب شادي حسين.

 

الأهلي ضد الإسماعيلي - رامي ربيعة

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