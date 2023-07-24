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فوز قاتل لـ الريال ضد ميلان

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
فوز قاتل لـ الريال ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

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نجح لاعبو المرينغي في تحويل تأخرهم بهدفين دون رد خلال مباراة الريال ضد ميلان الودية، إلى فوز بثلاثية، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

تقدم ميلان بثنائية

وبدأت مباراة الريال ضد ميلان التي أُقيمت في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكل سريع، وظهر الفريق الإيطالي بشكل أفضل.

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الريال ضد ميلان
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة عن طريق فيكايو توموري، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هز الشباك مجددًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص.

وواصل الفريق الإيطالي سيطرته؛ قبل أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 42، ليحاول لاعبي المرينغي تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الريال ضد ميلان بهدفين دون رد.

الريال ضد ميلان
جانب من المباراة – المصدر @acmilan

فوز الريال ضد ميلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل أفضل، وسيطر على اللعب بشكل كامل، ونجح فيدريكو فالفيردي في تقليص الفارق عند الدقيقة 57، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59.

وواصل المرينغي سيطرته على أحداث الشوط الثاني، ويُهدر لاعبيه العديد من الفرص، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف الفوز عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الريال ضد ميلان في أولى مواجهاته في جولة الأبطال هذا الصيف.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

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