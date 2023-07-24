فوز قاتل لـ الريال ضد ميلان

نجح لاعبو المرينغي في تحويل تأخرهم بهدفين دون رد خلال مباراة الريال ضد ميلان الودية، إلى فوز بثلاثية، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

تقدم ميلان بثنائية

وبدأت مباراة الريال ضد ميلان التي أُقيمت في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكل سريع، وظهر الفريق الإيطالي بشكل أفضل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة عن طريق فيكايو توموري، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هز الشباك مجددًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص.

وواصل الفريق الإيطالي سيطرته؛ قبل أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 42، ليحاول لاعبي المرينغي تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الريال ضد ميلان بهدفين دون رد.

فوز الريال ضد ميلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل أفضل، وسيطر على اللعب بشكل كامل، ونجح فيدريكو فالفيردي في تقليص الفارق عند الدقيقة 57، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59.

وواصل المرينغي سيطرته على أحداث الشوط الثاني، ويُهدر لاعبيه العديد من الفرص، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف الفوز عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الريال ضد ميلان في أولى مواجهاته في جولة الأبطال هذا الصيف.