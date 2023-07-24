فوز قاتل لـ الريال ضد ميلان

تكليفات جديدة في وزارة التعليم.. منال اللهيبي أول مديرة للتعليم إدانة تنظيم إجرامي من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال ومصادرة 4 ملايين ريال مباشرة 3317 حالة وفاة طبيعية وجنائية في الرياض إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القتل حدًّا لجانيين قتلا والديهما وشقيقيهما وأحرقا جثثهم بمكة أتربة مثارة على 4 مناطق حتى المساء الدفاع المدني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات يوتيوب ترفع قيمة الاشتراك الشهري لجميع المشتركين جامعة المجمعة تعتمد نظام الفصلين الدراسيين للعام 1445
نجح لاعبو المرينغي في تحويل تأخرهم بهدفين دون رد خلال مباراة الريال ضد ميلان الودية، إلى فوز بثلاثية، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.
وبدأت مباراة الريال ضد ميلان التي أُقيمت في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكل سريع، وظهر الفريق الإيطالي بشكل أفضل.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة عن طريق فيكايو توموري، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هز الشباك مجددًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص.
وواصل الفريق الإيطالي سيطرته؛ قبل أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 42، ليحاول لاعبي المرينغي تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الريال ضد ميلان بهدفين دون رد.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل أفضل، وسيطر على اللعب بشكل كامل، ونجح فيدريكو فالفيردي في تقليص الفارق عند الدقيقة 57، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59.
وواصل المرينغي سيطرته على أحداث الشوط الثاني، ويُهدر لاعبيه العديد من الفرص، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف الفوز عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الريال ضد ميلان في أولى مواجهاته في جولة الأبطال هذا الصيف.