فوز ليفربول ضد ليستر سيتي برباعية

انتهت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي الودية التي أُقيمت في سنغافورة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بفوز الريدز بأربعة أهداف دون رد.

تألق ليفربول ضد ليستر سيتي

وبدأت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بشكل سريع، وسيطر لاعبو الريدز على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة، قبل أن ينجح داروين نونيز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

واستغل نونيز كرة مرة من حارس مرمى ليستر سيتي بعد تصديه لتسديدة ديوجو جوتا، ليُسدد الكرة ويهز الشباك بالهدف الأول، وواصل لاعبو الريدز الضغط، لينجح بوبي كلارك صاحب الـ18 عامًا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35.

واستحوذ الريدز بشكل كامل على منطقة وسط الملعب، ونجح جوتا في تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد صلاح، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد ليستر سيتي بثلاثية نظيفة.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى المدير الفني يورجن كلوب 10 تغييرات، وتمكن الاسكتلندي بن دواك صاحب الـ17 عامًا في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من جويل ماتيب من ركنية نفذها سوبوسلاي، ليفوز الريدز برباعية.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد بايرن ميونيخ الألماني، مساء يوم الأربعاء المقبل، فيما يُلاقي دارمشتاد الألماني، يوم الاثنين.