جوزيه مورينيو عضو في مجلس أكاديمية مهد شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية فوضى وزحام أمام المطاعم من العمالة غير الملتزمة بالأنظمة مشادة بين لاعبي الشباب والزمالك 3 أمور مهمة لضيوف الرحمن عند استخدام وسائل النقل العامة بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك البيئة: شهر على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين الفيصل عن اعتماد إدارة أكاديمية مهد: دعم مستمر لصناعة جيل بطل الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا
يواجه مرتادو المطاعم أزمة زحام شديدة وفوضى، في ظل وجود عمالة غير ملتزمة تخالف الأنظمة بالجلوس على الأرصفة ووضع مركباتهم في المواقف منتظرين حصولهم على طلب من تطبيقات التوصيل.
ورصد تقرير لقناة “الإخبارية” هذه الأزمة، حيث تتسبب هذه العمالة غير الملتزمة بالأنظمة في ازدحام شديد على مواقف المطاعم على أمل أن حصولهم على طلب من تطبيقات التوصيل.
وقال محمد أحد مرتادي المطعم إن هؤلاء العمالة تقف أمام المطاعم وغب الحارات انتظارًا للطلبات، مما يؤدي إلى تأخر الطلبات.
كما شكى عدد من المرتادين من الزحام والانتظار لوقت طويل لأخذ طلباتهم.
فيديو | مرتادو المطاعم.. أزمة زحام بوجود عمالة غير ملتزمة بالأنظمة
التفاصيل في تقرير مراسل #الإخبارية سعود بن بجاد#نشرة_النهار pic.twitter.com/k913E14HDW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2023