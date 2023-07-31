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بسبب انتظار طلبات تطبيقات التوصيل

فوضى وزحام أمام المطاعم من العمالة غير الملتزمة بالأنظمة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
فوضى وزحام أمام المطاعم من العمالة غير الملتزمة بالأنظمة
المواطن - فريق التحرير

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يواجه مرتادو المطاعم أزمة زحام شديدة وفوضى، في ظل وجود عمالة غير ملتزمة تخالف الأنظمة بالجلوس على الأرصفة ووضع مركباتهم في المواقف منتظرين حصولهم على طلب من تطبيقات التوصيل.

ورصد تقرير لقناة “الإخبارية” هذه الأزمة، حيث تتسبب هذه العمالة غير الملتزمة بالأنظمة في ازدحام شديد على مواقف المطاعم على أمل أن حصولهم على طلب من تطبيقات التوصيل.

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شكوى مرتادي المطاعم

وقال محمد أحد مرتادي المطعم إن هؤلاء العمالة تقف أمام المطاعم وغب الحارات انتظارًا للطلبات، مما يؤدي إلى تأخر الطلبات.

كما شكى عدد من المرتادين من الزحام والانتظار لوقت طويل لأخذ طلباتهم.

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