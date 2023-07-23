فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال

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كشفت تقارير صحفية عن موافقة نادي فولهام الإنجليزي على بيع عقد اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش لنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت قناة الإخبارية أن اللاعب الصربي بات قريبًا من الانتقال لـ الهلال بعد موافقة فريقه على الانتقال لأزرق الرياض.
وأشارت التقارير إلى أن العرض الهلالي وصل إلى 30 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي فولهام رفضت هذا العرض، في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات بين مسؤولي الأزرق وميتروفتيش، حيث أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوفه.
وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس”، أن ميتروفيتش أخبر المقربين منه بأنه لن يلعب مع فولهام الإنجليزي مرة أخرى، بعد أن قام ناديه بتقييمه بحوالي 52 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الضخم الذي قد يعرقل مسألة رحيله.