“فيتش” تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال العام الجاري

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة
توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، استمرارية الأداء القوي للبنوك السعودية في العام 2023، لتواصل الحفاظ على مستويات الأرباح القياسية التي حققتها البنوك السعودية في العام 2022، والتي قاربت الـ62 مليار ريال، بارتفاع بنحو 29% عن أرباح العام 2021.
وأوضحت الوكالة، أن الظروف التشغيلية القوية، ونمو الاقتصاد غير النفطي، ونمو ائتمان القطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة، وإصلاحات رؤية المملكة 2030، كل تلك الأسباب تدفع البنوك السعودية إلى تسجيل معدلات نمو عالية بحسب وكالة “فيتش”، برغم توقعها تباطؤ نمو التمويل المُقدّم من البنوك ليصل إلى 12%، بعد أن كان قد بلغ 14% في 2022.
كذلك فإن تباطؤ معدل التمويل البنكي السعودي، ورغم تراجعه، سيكون “أعلى بكثير” من متوسط نمو إقراض البنوك الخليجية والذي قد يبلغ نحو 6%، وأرجعت الوكالة تفوق البنوك السعودية على نظيرتها الخليجية، إلى القروض العقارية، والتي تجاوزت حاجز النصف تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023.
وكان تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، توقع استمرارية نمو أصول البنوك السعودية، بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قِبَل الشركات، وبقاء تعثر القروض في “معدلات منخفضة” نتيجة المعايير العالية للإقراض، إلى جانب تقديم البنوك لمعظم قروضها بمعدل فائدة ثابت، يقلل من التداعيات السلبية لرفع أسعار الفائدة على المستفيدين من القروض.