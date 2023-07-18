“فيتش” تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال العام الجاري

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، استمرارية الأداء القوي للبنوك السعودية في العام 2023، لتواصل الحفاظ على مستويات الأرباح القياسية التي حققتها البنوك السعودية في العام 2022، والتي قاربت الـ62 مليار ريال، بارتفاع بنحو 29% عن أرباح العام 2021.

نمو الاقتصاد غير النفطي

وأوضحت الوكالة، أن الظروف التشغيلية القوية، ونمو الاقتصاد غير النفطي، ونمو ائتمان القطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة، وإصلاحات رؤية المملكة 2030، كل تلك الأسباب تدفع البنوك السعودية إلى تسجيل معدلات نمو عالية بحسب وكالة “فيتش”، برغم توقعها تباطؤ نمو التمويل المُقدّم من البنوك ليصل إلى 12%، بعد أن كان قد بلغ 14% في 2022.

كذلك فإن تباطؤ معدل التمويل البنكي السعودي، ورغم تراجعه، سيكون “أعلى بكثير” من متوسط نمو إقراض البنوك الخليجية والذي قد يبلغ نحو 6%، وأرجعت الوكالة تفوق البنوك السعودية على نظيرتها الخليجية، إلى القروض العقارية، والتي تجاوزت حاجز النصف تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023.

تقرير الاستقرار المالي

وكان تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، توقع استمرارية نمو أصول البنوك السعودية، بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قِبَل الشركات، وبقاء تعثر القروض في “معدلات منخفضة” نتيجة المعايير العالية للإقراض، إلى جانب تقديم البنوك لمعظم قروضها بمعدل فائدة ثابت، يقلل من التداعيات السلبية لرفع أسعار الفائدة على المستفيدين من القروض.