فيديو دهس أسرة مصرية يثير غضباً واسعاً تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية جمجوم للأدوية: استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين آخر بديلًا له أسلاك تعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بتخفيض رأس المال استقرار النفط وسط ترقب لتأثير تخفيضات الإنتاج الجديدة بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية الصين تتهم بريطانيا بإيواء فارين من العدالة رصد القمر العملاق الأول لعام 2023 بسماء طريف حديد وطني يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات خدمة تويت ديك للحسابات الموثقة فقط على تويتر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية دهس مروعة في منطقة مدينتي، حيث اتهم البعض ضابطاً بتنفيذ عملية الدهس.، فيما نفت ذلك وزارة الشرطة المصرية في أول تعليق رسمي على الحادث، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيقات.
ويبين مقطع الفيديو رجلا يمشي فيما تتواجد سيارة مقابله تسير إلى الخلف، وفي لحظة مفاجئة تغير السيارة مسارها لتتجه إلى الأمام وتصدم الرجل.
ثم بعد ذلك تظهر امرأة وعدد من الأطفال وهم يتوجهون إلى مكان الحادث ليقوم بعدها سائق السيارة بالقيادة إلى الخلف ومن ثم إلى الأمام، فيما يبدو أنه محاولة دهس متعمدة.
وآثار الحادث حالة غليان في الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مطالب بالقصاص العادل.
🛑 تحذير فيديوهات #حادث_مدينتي مرعبة بتقول قد ايه كمية الغل والعمد اللى النقيب كان فيها لقتل الأسرة ! pic.twitter.com/RLk9Wqkfwm
— omar elfatairy (@OElfatairy) July 3, 2023