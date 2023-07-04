فيديو دهس أسرة مصرية يثير غضباً واسعاً

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية دهس مروعة في منطقة مدينتي، حيث اتهم البعض ضابطاً بتنفيذ عملية الدهس.، فيما نفت ذلك وزارة الشرطة المصرية في أول تعليق رسمي على الحادث، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيقات.

حادث دهس

ويبين مقطع الفيديو رجلا يمشي فيما تتواجد سيارة مقابله تسير إلى الخلف، وفي لحظة مفاجئة تغير السيارة مسارها لتتجه إلى الأمام وتصدم الرجل.

دهس متعمد

ثم بعد ذلك تظهر امرأة وعدد من الأطفال وهم يتوجهون إلى مكان الحادث ليقوم بعدها سائق السيارة بالقيادة إلى الخلف ومن ثم إلى الأمام، فيما يبدو أنه محاولة دهس متعمدة.

وآثار الحادث حالة غليان في الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مطالب بالقصاص العادل.