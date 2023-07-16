فيرجيل فان دايك بديل أحمد حجازي في الاتحاد

لايزال يهتم نادي الاتحاد بالتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فان دايك على رادار الاتحاد

وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن العميد لن يستسلم وسيحاول إقناع ليفربول بالتخلي عن المدافع الهولندي صاحب الـ 32 عامًا ليكون بديلًا للاعب المصري أحمد حجازي الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يريد التعاقد أيضًا مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول ليكون بجوار الفرنسي نغولو كانتي.

وسبق للمدافع الهولندي اللعب في صفوف سيلتيك الإسكتلندي وساوثهامبتون الإنجليزي قبل الانتقال إلى ليفربول في عام 2018.