فيرمينو: سعيد لكوني جزءاً من هذا النادي الرائع

أعرب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعليق فيرمينو بعد المشاركة بالتدريبات

ونشر فيرمينو صورًا من مشاركته في التدريبات الجماعية، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “المران الأول مع زملائي في الفريق.. أنا سعيد للغاية لكوني جزءاً من هذا النادي الرائع”.

وشارك فيرمينو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس للمرة الأولى، واكتفى بالتواجد في الجزء الأول من الحصة التدريبية، كما تقرر ارتداؤه القميص رقم 10.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه.

الأهلي يبدأ الاستعداد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، مساء يوم الخميس الماضي، وذلك قبل المغادرة لخوض معسكر إعدادي في سلوفينيا، والذي سيتخلله عدد من اللقاءات الودية.

ويقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوسف عنبر بشكل مؤقت، حيث لم تحسم الإدارة ملف المدير الفني حتى الآن، وارتبط اسمها خلال الساعات الماضية بالتفاوض مع مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني.