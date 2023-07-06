فيرمينو يُشارك في مران الأهلي اليوم

تترقب الجماهير الظهور الأول للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فيرمينو يشارك في التدريبات

وتشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، مشاركة فيرمينو للمرة الأولى باعتباره لاعبًا في صفوفه، حيث وصل النجم البرازيلي إلى جدة بالأمس.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد رسميًا مع فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى نهاية موسم 2025\ 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها في مدينة دبي الإماراتية.

ورحل فيرمينو، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما سهل من التفاوض معه، حيث وقع في صفقة انتقال حر.

الأهلي يبدأ الاستعداد اليوم

ومن المقرر أن تنطلق التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، استعدادًا للموسم الجديد 2023\ 2024.

وسيخضع لاعبو الأهلي لفحوصات طبية، وينتظمون في تدريبات خلال الفترة المقبلة، قبل أن تُغادر البعثة إلى سلوفينيا، لبدء المعسكر الإعدادي، والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق دوري روشن السعودي.

ولم تحسم إدارة النادي، ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، حيث ارتبط اسمها بالعديد من المدربين، ومن أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو، وتُشير التقارير إلى أن يوسف عنبر سيتولى المهمة بشكل مؤقت.