فيرمين لوبيز عن التألق بالكلاسيكو: أعيش حلمًا

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، فيرمين لوبيز عن سعادته البالغة بالمشاركة والظهور بشكل مميز في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

فوز برشلونة ضد ريال مدريد

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد، صباح اليوم الأحد، في الولايات المتحدة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وانتهى الكلاسيكو بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد.

تعليق فيرمين لوبيز على تألقه

وشهد الكلاسيكو الودي تألقًا لافتًا لفيرمين لوبيز صاحب الـ20 عامًا، حيث قام بتسديدة صاروخية أدت لتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه فيران توريس، ليكون الأبرز في المباراة.

وتحدث فيرمين لوبيز لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلًا: “أعيش حلمًا.. لا أصدق ما حدث في الكلاسيكو.. لقد هنأني المدير الفني تشافي هيرنانديز وزملائي في الفريق.. وما زلت لا أصدق!”.

وعن احتفاله بالهدف، قال لوبيز: “فعلت ما جاء في عقلي.. وبعد المباراة تحدثت مع عائلتي. يجب أن أواصل العمل، وأود أن أرى نفسي هنا (الولايات المتحدة) في كأس العالم، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

واختتم فيرمين لوبيز تصريحاته بعد الكلاسيكو، قائلًا: “أنا من مشجعي برشلونة منذ صغري، لا أتوقع أنني أقدر على مغادرة الفريق الأول لكرة القدم، لقد رحبوا بي جيدا وساعدوني كثيرًا في النادي”.