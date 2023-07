فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم السبت عن إلغاء مباراته الودية مع يوفنتوس الإيطالي والتي كان من المقرر لها إقامتها فجر غد الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” إن فيروس ضرب بعضًا من لاعبيه أدى إلى إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها فجر الغد في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

وفي وقت سابق، طالب جمهور نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع الفرنسي جيان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة السابق واللاعب الحالي لنادي نيس الفرنسي.

ويبحث العميد عن ضم لاعب ليعوض غياب المصري أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وطالبت جماهير العميد، إدارة الحائلي بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بسبب أسلوبه الراقي والجيد في اللعب.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023