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فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم السبت عن إلغاء مباراته الودية مع يوفنتوس الإيطالي والتي كان من المقرر لها إقامتها فجر غد الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة قبل إلغائها

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” إن فيروس ضرب بعضًا من لاعبيه أدى إلى إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها فجر الغد في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

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وفي وقت سابق، طالب جمهور نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع الفرنسي جيان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة السابق واللاعب الحالي لنادي نيس الفرنسي.

ويبحث العميد عن ضم لاعب ليعوض غياب المصري أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

نجم برشلونة السابق مطلوب في الاتحاد

وطالبت جماهير العميد، إدارة الحائلي بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بسبب أسلوبه الراقي والجيد في اللعب.

 

 

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