فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على موضي بنت محمد بن سعود الكبير

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله.



وأدّى الصلاة مع سموه، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.



كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة -رحمها الله- صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.