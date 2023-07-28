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خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من بيلستروم

فيصل بن فرحان لنظيره السويدي: نرفض محاولات المساس بالقرآن الكريم

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
فيصل بن فرحان لنظيره السويدي: نرفض محاولات المساس بالقرآن الكريم
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

‌‎وجدّد سمو وزير الخارجية في بداية الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

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‌‎وأكد سموه خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.

‌‎من جهته، أعرب معالي وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.

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