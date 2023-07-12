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ناقش الجانبان أهم المستجدات الإقليمية والدولية

فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الماليزي علاقات التعاون

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الماليزي علاقات التعاون
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبد القادر، وذلك على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

علاقات التعاون

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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