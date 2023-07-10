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جرى مناقشة حل الأزمة الأوكرانية

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا
المواطن - فريق التحرير

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية.

العلاقات الخليجية الروسية

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.

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وزير الخارجية

التنسيق بشأن القضايا الدولية

كما تطرق الاجتماع إلى تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.

 

حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية

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