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بسبب مستحقات ليستر سيتي

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
المواطن - فريق التحرير

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منع نادي النصر من تسجيل أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حرمان النصر من التسجيل

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، نقلًا عن المتحدث باسم “فيفا”، أن نادي النصر ممنوع حاليًا من تسجيل اللاعبين الجدد، بسبب الديون المستحقة.

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وأضاف المتحدث باسم النصر في التصريحات التي نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “سيتم رفع الحظر عن النادي فور التأكد من تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

تفاصيل الأزمة

وأكدت تقارير أن “فيفا” طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم منع تسجيل أي لاعب محلي، لعدم دفع المستحقات المالية الخاصة بنادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة سراء عقد النيجيري أحمد موسى.

أحمد موسى - النصر
أحمد موسى مع العالمي

ولم تُسدد إدارة العالمي مبلغ مليوني ريال، قيمة شرط إضافي وضعته إدارة نادي ليستر سيتي، بواقع 820 ألف ريال في حالة مشاركة أحمد موسى في أكثر من 40 مباراة، بجانب مليون ريال في حالة الحصول على المركز الأول أو الثاني بالدوري.

كما يوجد مبالغ أخرى عن كل مباراة إضافية يخوضها المهاجم النيجيري في البطولات الأخرى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليصبح العالمي ملزمًا بدفع المبالغ المالية سريعًا من أجل قيد الصفقات الجديدة.

أحمد موسى
أحمد موسى مع العالمي

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