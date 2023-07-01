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بعد اقتراح من آرسين فينجر

فيفا يوافق على تجربة قانون التسلل الجديد

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
فيفا يوافق على تجربة قانون التسلل الجديد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”، عن موافقته على بدء تجارب قانون التسلل الجديد، الذي اقترحه المدرب التاريخي لآرسنال، آرسين فينجر، حيث سيتم تطبيقه خلال بطولات فئات الشباب الشهر الحالي.

فينجر يقترح تعديل القانون

وكان فينجر، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، قد اقترح تعديل قانون التسلل، بحيث يكون المهاجم متسللًا في حالة تجاوز جسمه بالكامل لآخر ثاني مدافع من الفريق المنافس.

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وتشير قاعدة التسلل الحالية، إلى أن اللاعب يكون متسللًا إذا كان أي جزء من رأسه أو جسمه أو قدميه، أقرب إلى خط مرمى المنافس من الكرة واللاعب قبل الأخير.

ارسين فينجر
فينجر

قانون التسلل الجديد

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن “إيفاب” الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، وافق رسميًا على تجربة قانون التسلل الجديد، والتي ستؤدي لتجنب التسلل الدقيق باستخدام تقنية الفيديو الـVAR.

وسيتم البدء في تطبيق قانون التسلل الجديد المعروف باسم “قانون فينجر“، في بطولات فئات الشباب بالسويد “تحت 21 سنة للرجال، وتحت 19 سنة للسيدات”، التي تُقام شهر يوليو الجاري، قبل تطبيقه في جميع البطولات حال نجاحه.

فيفا
فيفا

وعلق رئيس تطوير الاتحاد السويدي، بير ويدن، على تجربة تطبيق قانون التسلل الجديد في بلاده، قائلًا: “في الواقع، كان أرسين فينجر هو من اقترح ذلك، ترددنا قليلاً في البداية، لكن بعد ذلك شعرنا أنه لا بأس”.

وأضاف بير ويدن في حوار مع صحيفة “اكسبريسن” السويدية، قائلًا: “يجب أن نشارك في هذا، خاصة بعد التحدث عنه مع هذه الفئات التي تعرضت للتجربة”.

قانون التسلل الجديد
نظام التسلل قد يُعدل

 

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