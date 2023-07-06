فيكتور سيموس يتواجد مع فيرمينو في تدريبات الأهلي

حرص النجم البرازيلي فيكتور سيموس، نجم الأهلي السابق، على التواجد مع مواطنه روبيرتو فيرمينو المنضم حديثًا إلى الراقي وذلك في تدريبات اليوم الخميس.

ونشر الإعلامي عبدالله أحمد عبر حسابه في “تويتر” لقطات من تواجد سيموس مع نجم ليفربول الإنجليزي السابق في المدرجات حيث تابع كل منهما تدريبات الراقي اليوم.

وكان نجم ليفربول السابق وقع مع الراقي حتى عام 2026 قادمًا كصفقة انتقال حر.

وخلال الفترة المقبلة، يرغب الأهلي خلال الفترة القادمة في التعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن الأهلي سيقدم عرضًا قدره 43 مليون جنيه إسترليني لإقناع النجم الجزائري بالانضمام للراقي.

ولعب محرز مع مان سيتي 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59 هدفًا.

ألقاب فيرمينو

وسبق لـ فيرمينو، اللعب في صفوف فريق هوفنهايم الألماني خلال الفترة من 2011 إلى 2015 ثم اللعب مع ليفربول خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

وفاز النجم البرازيلي، مع ليفربول بـ 7 ألقاب وهم الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة خالد العيسى إلى تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات، كما يبحث النادي حاليًّا عن التعاقد مع مدرب خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.