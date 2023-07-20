قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

كشف صديق قائد الغواصة تيتان التي غرقت في المحيط الأطلسي، أن قائد الغواصة كان يدرك بأن الرحلة الأخيرة للغواصة ستنتهي بكارثة، لافتًا إلى أنه حذر صديقه وبشكل كتابي بشأن الغواصة بسبب وضعها الخطير.

وكانت الغواصة تيتان غرقت في مياه المحيط الأطلسي، في يونيو الماضي، وعلى متنها 5 أشخاص كلهم من أصحاب المليارات، بعدما انفجرت من داخلها بحسب خفر السواحل الأمريكي.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، وبعد انتشال خفر السواحل للحطام، بدا أنها تعرضت لعطب كبير في غرفة الضغط.

وكانت غاية الرحلة استكشاف موقع حطام السفينة الغارقة “تيتانيك” الشهيرة.

تحذير مسبق

وأوضح كارل ستانلي في مقابلة مع برنامج “أستراليا في 60 دقيقة” على قناة “ناين نتورك”، أنه حذر صديقه ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة “أوشن غيت إكسبيديشنز” المشغلة للغواصة تيتان وقائدها، بشأن مشكلات خطيرة فيها.

وأضاف أنه نبّه راش، الذي كان من ضحايا الكارثة، بشأن ألياف الكربون والتيتانيوم في الغواصة، التي “كانت في حالة خطيرة”.

مصيدة لأصحاب المليارات

وصرح ستالني: “إنه بالتأكيد كان يعلم بأن الرحلة ستنتهي على هذا النحو، لكنه صمم على نصب فخ لأصحاب المليارات”.

وتابع: “إنه حرفيا ومجازيا أحدث أكبر ضجة من تاريخ الإنسانية يمكن أن تشهدها”، وقال: “أعتقد أن ستوكتون أعد فخًا لأصحاب المليارات”.

وأضاف ستالني أنه لا شك لديه بأن أنبوب ألياف الكربون كانت الجزء التقني الذي تسبب في تحطم الغواصة في رحلتها الأخيرة.

رحلة سابقة لـ تيتان

وشارك ستالني مع راش في جولة غطس في جزر البهاما، عام 2019، وقال إنه بعث برسالة إلكترونية إليه بعد الرحلة بالغواصة “تيتان”، حذره بشأن العيوب المحتملة فيها.

وكتب في الرسالة أنه “سمع أصوات كثيفة تظهر وجود عيب في الغواصة، لم تتوقف مع هبوط الغواصة لأعماق وصلت إلى 91 مترًا تحت سطح البحر”.

وهذا يظهر أن “هناك مشكلة في الطاقة المخزنة، مما يشير إلى أن جزءًا من الهيكل يتداعى”.

وأظهرت صور من حطام الغواصة أن حلقات التيتانيوم الهيكلية الأمامية والخلفية، يبدو أنها تدعم نظرية أن ألياف الكربون انهارت أمام الضغط الهائل لمياه المحيط على عمق سحيق.