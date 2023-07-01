قائمة الهلال لمعسكر النمسا

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كشف نادي الهلال، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي ستُغادر إلى النمسا، لخوض معسكر إعدادي قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وجاءت قائمة الزعيم لمعسكر النمسا كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، محمد البريك، ناصر الدوسري، محمد العويس، عبدالإله المالكي، محمد كنو، متعب المفرج ومحمد جحفلي.
ويتواجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أيضًا، كل من؛ خليفة الدوسري، علي آل بليهي، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، حبيب الوطيان، سعود عبدالحميد، مصعب الجوير، حمد اليامي وعبدالله رديف.
كما شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تواجد كل من؛ أحمد آل جبيع، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري ومعاذ فقيهي، بجانب الثلاثي الأجنبي، المالي موسى ماريغا، البيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشيل ديلغادو.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد أنهى، مساء السبت، المرحلة الأولى من التحضيرات قبل السفر إلى النمسا ظهر الأحد، استعدادًا لخوض المعسكر الإعدادي الذي سيستمر لمدة 25 يومًا.
ومن المقرر أن يبدأ الزعيم منافسات الموسم الرياضي الجديد ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق، يوم 27 يوليو، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من؛ الوداد المغربي، السد القطري وأهلي طرابلس الليبي.