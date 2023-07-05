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كشف حقيقة الصور المتداولة للواقعة المذهلة

قارب صيد يصطاد سمكة قرش بدلًا من تونة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
قارب صيد يصطاد سمكة قرش بدلًا من تونة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حاول صياد داخل قارب صيد بوسط البحر اصطياد سمكة تونة، من أجل الحصول على وجبة عشاء لذيذة، إلا أنه تفاجأ بسمكة قرش تخرج من وسط البحر وفي فمها سمكة تونة.

قفزة هائلة لسمكة القرش العملاقة

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، بعض الصور المتداولة بشأن الواقعة، والتي تظهر قفزة سمكة قرش عملاقة من أعماق المحيط لسطح مركب الصيد، وبين فكيها سمكة تونة.

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وأظهرت اللقطات لحظات رعب الصيادين، وقت هجوم سمكة القرش المفاجئ، وانتشر المقطع مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن صحيفة “ذا صن” أكدت أنه تم تصويره بالفعل في أكتوبر  2016.

حقيقة الصور المتداولة

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التقاط الصور خلال مهمة بحث علمية مشتركة بين عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد أندرو هوبرمان ومصور هوليوود مايكل مولر، وكان الباحث يقيم تجربة علمية ترصد الخوف الذي يحيط بأسماك القرش، بينما كان يأمل المصور مولر في خلق تجربة مصورة للمتابعين من خلال لقطاته غير المسبوقة لسمكة القرش.

ولم تكن تلك التجربة الوحيدة الفريدة من نوعها مع أسماك القرش، فقد تمكن غواص من الهروب سالمًا من فكي سمكة قرش بيضاء كبيرة في نفس المنطقة في عام 2021. وأظهرت صور مرعبة أيضًا سمكة قرش عملاقة يبلغ طولها 20 قدمًا تقضم قفصًا بحثيًّا في وسط البحر.

وقال مصور هوليوود مايكل مولر عبر حسابه على إنستجرام: “إن مثل هذه الصور مثال بصري رائع لقانون البقاء للأقوى وكيفية تفوق الطبيعة على البشر دائمًا”.

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