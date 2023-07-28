قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا

أكدت وسائل إعلام محلية، مقتل 4 وإصابة أكثر من 8 عسكريين، نتيجة استهداف مسيرة تركية لتجمع في معسكر تدريب في الأكاديمية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب قرية خربة خوي، في ريف الحسكة، اليوم الجمعة.

تفاصيل الحادثة

كذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأنباء الواردة على منصة إكس، تويتر سابقًا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار أمس الخميس، إلى مقتل 3 عسكريين من العاملين مع الإدارة الذاتية، نتيجة استهداف مسيرة تركية لسيارتين، كانوا يستقلونها على الطريق بين قريتي تل معروف- خزنة بريف مدينة القامشلي.