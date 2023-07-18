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حركة الجهاد تتبنى الهجوم

قتلى ومصابون في تفجير انتحاري بباكستان

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
قتلى ومصابون في تفجير انتحاري بباكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مسؤولون بالشرطة، أن تفجيرًا انتحاريًا بالقرب من سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية أسفر عن مقتل شخصين أحدهما المهاجم وإصابة عدد آخر في مدينة بيشاور بشمال غربي باكستان اليوم الثلاثاء.

حركة الجهاد الباكستانية

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الباكستانية حديثة النشأة مسؤوليتها عن الهجوم في باكستان

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وأفاد مسؤول كبير في الشرطة طلب عدم نشر اسمه بأن الهجوم أسفر عن “شهيد وسبعة جرحى لكن جميعهم في حالة مستقرة”.

وأكد البروفيسور شهزاد أكبر خان المدير الطبي لمجمع حياة آباد، أن المستشفى استقبل شخصين أصيبا في هذا الانفجار وأن كليهما في حالة مستقرة. وأضاف أن باقي المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى آخر.

هجوم انتحاري

وأردفت الشرطة أن الانفجار كان هجومًا انتحاريًا استهدف عربة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية في بيشاور.

وعبر الجيش الباكستاني يوم الجمعة، عن بالغ القلق من وجود ملآذات آمنة للمتشددين في أفغانستان المجاورة، وهدد “برد حاسم” بعد يومين من مقتل 12 من جنوده في هجومين.

وهاجمت الجماعة الأسبوع الماضي قاعدة عسكرية في إقليم بلوخستان بجنوب غربي البلاد.

باكستان تنفي وقوع هجمات إرهابية وتكشف سبب الانفجارين

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