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سيكون ثالث صفقة لأصفر الرياض

قدوم أليكس تيليس يُعجل برحيل نجم النصر

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
قدوم أليكس تيليس يُعجل برحيل نجم النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح البرازيلي أليكس تيليس قريبًا من الانضمام لنادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيتكون ثالث صفقة ينجح أصفر الرياض في ضمها بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: “أصفر الرياض حسم صفقة اللاعب البرازيلي، قام بالفحوصات الطبية ونجح في تجاوزها في البرتغال، اللاعب سيُعلن عنه كصفقة جديدة في الساعات القليلة المقبلة”.

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وسيكون تيليس بديلًا للإيفواري جيسلان كونان الذي من المتوقع رحيله عن صفوف النصر بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب منه، منذ الانضمام للفريق في صيف 2022 قادمًا من فريق ستاد ريمس الفرنسي.

مسيرة أليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

أليكس تيليس
تيليس

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

أليكس تيليس

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