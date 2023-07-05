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قراءة رسم القلب وتشخيص النوبات بالذكاء الاصطناعي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
قراءة رسم القلب وتشخيص النوبات بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق من الباحثين في جامعة بيتسبرج الأمريكية من ابتكار منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها استخدام قراءات صور رسم القلب (التخطيط الكهربائي للقلب) لتشخيص النوبات القلبية بشكل أكثر دقة وسرعة.

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أمراض القلب

وأردف صلاح الزيتي، الباحث بكلية التمريض وطب الطوارئ والمتخصص في أمراض القلب في كلية طب جامعة بيتسبرج: عندما يتوجه المريض إلى المستشفى وهو يشعر بآلام في الصدر، فإن أول سؤال نطرحه هو ما إذا كان هذا المريض يشكو من نوبة قلبية.

الذكاء الاصطناعي

وتابع أن عملية قراءة رسم القلب واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة المرضية تستغرق حوالي 24 ساعة.

وأضاف في تصريحات أوردها موقع ميديكال إكسبريس، إن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد يواجه هذه التحديات عبر تحسين إمكانية تقييم المخاطر.. وتقديم العلاج بسرعة.

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ويمكن لمنظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة، رصد التفاصيل الدقيقة لرسم القلب التي يصعب على الأطباء في بعض الأحيان رصدها بسبب أوجاع الصدر التي يعاني منها المرضى.

 

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