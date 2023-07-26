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أكثر من 3 آلاف مادة إخبارية و864 فعالية

قرابة 24 ألف صورة توثق الخدمات المقدمة بالحرم المكي

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
قرابة 24 ألف صورة توثق الخدمات المقدمة بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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قامت إدارة مركز الأخبار التابعة لوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العام الماضي (1444هـ)، بنشر (3774) خبراً لإبراز الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، والتقاط (23508) صور، وتوثيق (864) فعالية ومناسبة تابعة للرئاسة.

من جانبه أفاد وكيل إدارة مركز الأخبار نايف بن عزيز الذبياني، بأن الأخبار والصور الموزعة على وسائل الإعلام تم نشرها في أكثر من (10) آلاف رابط من خلال وسائل الإعلام المختلفة المتعاونة مع الرئاسة.

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منظومة عمل محوكمة

وأكد الذبياني أن جميع أعمال الإدارة تمت وفق منظومة عمل محوكمة من خلال فريق عمل من الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة، وعن طريق حلقات عمل متنوعة وجلسات عصف ذهني لدراسة نتائج تحليل الأداء وقياس الأثر، بما يتناسب مع أهداف الرئاسة لنشر رسالتها للعالم أجمع.

وقال الذبياني: “يحرص الفريق الإعلامي الخاص بالرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية للعالم أجمع، وفقاً توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإبراز ما تقدمه القيادة الرشيدة، لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين”.

 

 

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